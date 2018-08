Maduro pressionado mas não isolado internacionalmente

A pressão internacional sobre Nicolás Maduro começou logo após ser declarado vencedor das presidenciais. Na segunda-feira, o chamado Grupo de Lima, que reúne 14 países do continente americano, disse que não reconhecia o resultado e ia reduzir o nível de relações diplomáticas com Caracas. E o presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou novas sanções contra a Venezuela - com Maduro a responder expulsando dois diplomatas. A União Europeia, por seu lado, ameaçou na terça-feira recorrer também a mais sanções, uma posição criticada ontem pelo governo venezuelano. Mas, apesar de tudo, Maduro não está isolado, tendo o apoio de uma dúzia de países, entre os quais Rússia e China.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse ontem que os EUA "vão responder de forma apropriada, certamente recíproca, mas talvez mais do que isso, talvez proporcionalmente" à expulsão dos seus diplomatas por Maduro. Também o vice-presidente Mike Pence denunciou no Twitter as "eleições de fachada" e disse que a "provocação" do líder venezuelano terá uma "resposta rápida". E que os EUA "vão continuar a pressionar o regime ilegítimo da Venezuela até a democracia ser restaurada".

O Departamento de Estado recebeu ontem a notificação formal da expulsão do seu encarregado de negócios em Caracas, Todd Robinson, e do número dois, Brian Naranjo. Maduro tinha anunciado a expulsão de ambos na terça-feira, declarando-os persona non grata e dando-lhes 48 horas para deixar o país. Não existe embaixador dos EUA na Venezuela (e vice-versa) desde 2010. Maduro reagiu com as expulsões à decisão de Trump de impor novas sanções que limitam, por exemplo, a compra de dívida venezuelana, incluindo da petrolífera Petróleos da Venezuela, por parte de empresas ou cidadãos norte-americanos.

Também a UE está a estudar aprovar mais sanções, depois de não validar as eleições venezuelanas. Maduro criticou esta posição, falando num escrutínio "soberano e corajoso, apesar das ameaças sistemáticas e pressões externas inéditas". E revelou que a UE não aceitou um convite para ser observador nas presidenciais. Maduro ganhou as eleições com 6,2 milhões de votos, entre 20,5 milhões de eleitores, num escrutínio em que a oposição apelava à abstenção. A participação foi de 46%, a mais baixa na história recente na Venezuela, com Maduro a ter 68% dos votos válidos.

Apoios

O presidente russo, Vladimir Putin, felicitou Maduro, desejando-lhe "boa saúde e sucesso a revolver os desafios sociais e económicos do país" - enfrenta hiperinflação e escassez de bens, que Caracas atribui à "guerra económica" apoiada por Washington. Já Pequim, apesar de não ter felicitado diretamente o presidente, disse que não ia interferir nos assuntos internos do país e confiava nas suas capacidades para resolver os problemas que enfrenta. Rússia e China têm financiado a Venezuela, através de empréstimos de petróleo por dinheiro. Felicitações chegaram também do Irão e da Turquia, com o presidente Recep Tayyip Erdogan a dar os parabéns ao homólogo venezuelano pela reeleição.

Na região, os tradicionais aliados da Venezuela - Cuba, Bolívia, Nicarágua e El Salvador - aplaudiram Maduro e a continuação da revolução bolivariana. "O povo venezuelano soberano triunfou novamente diante do golpismo e intervencionismo do império norte-americano. Os povos livres jamais se deixarão submeter. Felicidades ao irmão Maduro e ao valente povo da Venezuela", escreveu o líder boliviano, Evo Morales, no Twitter. O novo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, também felicitou a "contundente vitória".