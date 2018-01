Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Pub

Prometeu construir cinco milhões de habitações e melhorar os investimentos na economia, obras públicas e educação.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou esta quarta-feira que se recandidata ao cargo nas eleições presidenciais antecipadas, que deverão celebrar-se antes de maio e nas quais quer conquistar 10 milhões de votos.

"Daqui, deste pátio de sonhos, digo-vos, irmãos e irmãs, que assumo a candidatura presidencial para o período 2019-2025 e juro perante vocês, irmãos trabalhadores, que serei o candidato da classe operária venezuelana", disse Nicolás Maduro.

Maduro já tinha dito na terça-feira que estava "às ordens" do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) para ser candidato às presidenciais, depois de a Assembleia Constituinte da Venezuela (ACV), composta unicamente por apoiantes seus, ter convocado eleições presidenciais até ao próximo dia 30 de abril.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Eu, como Presidente, vou governar próximo do povo", disse, numa declaração transmitida pelo canal estatal VTV, prometendo construir cinco milhões de habitações e melhorar os investimentos na economia, obras públicas e educação.

Maduro apelou aos simpatizantes para que criem "de forma acelerada e disciplinada" os "comandos da campanha bolivariana" nas empresas, no metro, nos municípios, e "de alto a baixo" do país para alcançar os 10 milhões de votos nas presidenciais, uma promessa, sublinhou, em dívida para com o falecido Presidente e seu antecessor, Hugo Chávez.

Maduro foi eleito em abril de 2013 para um mandato de seis anos.

A convocação das eleições antecipadas está a ser criticada por grande parte da comunidade internacional, que vê na decisão um entrave ao processo de diálogo entre Governo venezuelano e oposição que tem estado a decorrer na República Dominicana.

O deputado Luis Florido, representante da oposição venezuelana no processo de diálogo, considerou esta quarta-feira que a negociação "está moribunda", após a marcação da eleição presidencial.

"Depois da convocação antecipada de eleições e da saída do México da negociação, esta está moribunda", considerou o opositor na rede social Twitter, numa alusão à renúncia do ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Luis Videgaray, ao processo de diálogo em que participava como mediador.

Videgaray considerou que a decisão unilateral da Assembleia Constituinte - órgão que a maioria da comunidade internacional não reconhece -- de antecipar as eleições ataca "na essência" dos temas em cima da mesa no diálogo na República Dominicana.

Os Estados Unidos defenderam que a marcação de eleições na Venezuela até finais de abril deste ano é um modo de contornar as regras democráticas e reforçar o poder do Presidente, Nicolás Maduro.

Também os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 14 países que compõe o Grupo Lima acusaram o Governo venezuelano de contradizer princípios democráticos ao convocar eleições presidenciais antecipadas.