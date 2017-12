Pub

Maduro anunciou a criação da Petro, a nova moeda virtual da Venezuela, apoiada, entre outras, nas reservas petrolíferas do país e lançada para lutar contra o "bloqueio financeiro" dos Estados Unidos

"Anuncio que a Venezuela vai criar um novo sistema monetário que tem como base as suas reservas de petróleo. A Venezuela vai criar uma moeda, a 'Petro', para progredir em matéria de soberania monetária, para realizar transações financeiras apesar do bloqueio financeiro", afirmou Maduro durante o seu programa televisivo semanal, transmitido pelo canal estatal VTV.

A par do petróleo - a Venezuela detém uma das maiores reservas petrolíferas do mundo -, a nova moeda virtual também terá como base as reservas de gás e os 'stocks' de ouro e de diamantes do país, segundo precisou o chefe de Estado venezuelano.

"Isto vai permitirmo-nos avançar para novas formas de financiamento internacional para o desenvolvimento económico e social do país", declarou ainda.

Várias agências de 'rating' já declararam que a Venezuela, bem como a companhia petrolífera estatal PDVSA, entrou em 'default' (incumprimento de pagamentos da dívida).

Caracas acusa Washington de "perseguição financeira", uma vez que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump impôs, em finais de agosto, sanções económicas à Venezuela.

A Venezuela atravessa uma profunda crise política, económica e social. Por exemplo, as importações diminuíram cerca de 80% e a população está a enfrentar uma grave escassez de alimentos e de remédios.