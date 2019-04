Madrid. Equipa de basquetebol lituana sofre susto em Boeing 737

O mau tempo que se fazia sentir em Madrid obrigou a tripulação do Boeing 737, que transportava a equipa de basquete lituana Zalguiris Kaunas, a tentar duas vezes a aterragem no aeroporto de Barajas. Mas o avião acabou por ser desviado para a pista da base militar de Getafe, também em Madrid, onde conseguiu pousar cerca de 45 minutos após a descolagem.

O avião estava entregue a uma linha charter contratada exclusivamente para o transporte da equipa lituana, que tinha vencido um jogo contra ao Rela Madrid, na Euroliga. A empresa, Klasjet garantiu que em nenhum momento os passageiros estariam em perigo, mas os passageiros relatam um sentimento diferente.

As experiências pessoais deste voo atribulado foram relatadas, entre outros, por Lenzie Quist, mulher do jogador Brandon Davies, e Amber Grissom, de Deon Thompson. "Sinto-se mais perto dos meus filhos, depois de ver o que significa estar mais perto da morte. Graças a Deus por me permitir viver mais um dia. Durou cerca de 45 minutos. Tentamos entrar em modo de emergência, mas o avião desceu e caiu até 30 metros. Por fim, o piloto conseguiu aterrar após uma hora de puro terror e pânico. Sinto-me sortuda por estar viva", escreveu a mulher de Davies, Lenzie Quist, na sua conta privada do Instagram, citada pelo jornal Cinco Días .