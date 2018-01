Pub

O homem, que pode sofrer de uma doença mental, tentou tocar nos seios de uma das adolescentes

Um homem foi preso, esta terça-feira, depois de assediar quatro mulheres na linha 11 do metro de Madrid, entre as paragens de Carabanchel Alto e Plaza Elíptica. Dois jovens que assistiram aos episódios gravaram a forma como o homem insultou repetidamente duas menores e uma outra mulher que estavam na carruagem.

De acordo com o relatório médico, citado pelo El País, e que terá sido realizado após a detenção, o homem poderá sofrer de algum tipo de transtorno mental.

No vídeo, amplamente difundido nas redes sociais, ouve-se o agressor a chamar as jovens de "puta", no meio de insinuações sexuais. A agressividade do homem aumenta quando as pessoas presentes na carruagem se indignam com o comportamento.

As duas menores e um dos jovens que as defendeu saíram na estação Plaza Elíptica e, de acordo com o jovem que ajudou as menores, o agressor tentou atirá-lo das escadas. O homem terá ainda tentado tocar nos seios de uma das adolescentes e também tocou no rapaz, quando estava a tentar puxar-lhe as calças para baixo.

No segundo vídeo, que também foi partilhado nas redes sociais, ouve-se alguém a pedir a ajuda da polícia. Mas uma das mulheres grita que isso não está a impedir o homem de perseguir e de tentar tocar nas outras que estão na carruagem.

O agressor foi finalmente detido pelas autoridades espanholas quando tentava entrar num autocarro com destino a Toledo.

"O pior é que ninguém nos ajudou, nem na carruagem nem na estação", lamentou o jovem que foi em auxílio das adolescentes, alegando que no Metro de Madrid não houve nenhum segurança a ajudá-los. O Metro nega e garante que um elemento da empresa ficou com os três jovens, enquanto outro perseguia o agressor.

As duas menores e o jovem já apresentaram queixa. "Não quero que o espanquem ou algo do género, só quero que seja feita justiça e que essa pessoa possa tratar a sua doença", disse o rapaz.