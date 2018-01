Pub

Líder francês defendeu que UE fale a uma só voz com chineses, mas admitiu fechar setores estratégicos a investimento externo

Na China sê chinês. Emmanuel Macron, presidente francês, esforçou-se ao máximo por estabelecer uma ligação forte com o seu homólogo, Xi Jinping, mas também com o povo do país asiático que visitou nos últimos três dias.

"Rang diqiu zaici weida", disse o líder francês em mandarim, num discurso que fez na segunda-feira na cidade de Xi"an (ponto de partida da antiga Rota da Seda) perante empresários, académicos, estudantes universitários. "Tornar o planeta grande outra vez" é o significado dessa frase, já outras vezes usada pelo líder francês, brincando com o slogan de campanha de Donald Trump ("Tornar a América grande outra vez").

Falando da necessidade de combater as alterações climáticas (numa altura em que Trump retirou os EUA do Acordo de Paris), Emmanuel Macron sublinhou: "O futuro precisa da França, da Europa e da China." E quando falou em mandarim a audiência aplaudiu. No Twitter, o chefe do Estado publicou depois um vídeo seu a ensaiar com um intérprete a frase: "Rang diqiu zaici weida". No Weibo, o equivalente chinês do Twitter, as reações dos internautas aos esforços de Macron foram boas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Durante a visita, em que se fez acompanhar da mulher, Brigitte, o chefe do Estado francês ofereceu ainda um presente muito especial ao homólogo Xi Jinping: um cavalo castanho da guarda republicana, chamado Vesúvio. Com 8 anos, foi levado num avião separado, esteve de quarentena até ontem. A escolha do presente, "um gesto diplomático sem precedentes" segundo a presidência francesa, ficou a dever-se ao fascínio expresso pelo chefe do Estado chinês em relação aos 104 cavalos que o escoltaram quando visitou Paris em 2014.

Segundo o Eliseu, esta é a primeira vez que é oferecido um cavalo do corpo de elite francês. A oferta aconteceu depois de a primeira-dama, Brigitte Macron, ter sido escolhida para madrinha de um panda chinês emprestado pelo zoo de Pequim a um perto de Paris. "Isto significou muito para o presidente, ainda que tenha sido complicado importar um cavalo por causa de razões sanitárias. É um símbolo da excelência francesa", disse fonte do Eliseu citada pela Reuters.

No âmbito desta operação de sedução de Macron, o líder francês anunciou ainda ontem as bases de um acordo para o estabelecimento de um Centro Georges Pompidou de arte contemporânea em Xangai. Esta parceria prevê igualmente uma extensão dos Encontros de Fotografia d"Arles, em Xiamen, cidade no leste da China, declarou aos jornalistas Macron, num encontro conjunto com Xi.

Acompanhado de uma delegação de 50 empresários, o presidente francês espera regressar a casa com meia centena de acordos assinados para conseguir reequilibrar as relações comerciais entre a França e a China, que em 2016 tiveram um défice da ordem dos 30 mil milhões de euros.

França e China assinaram ontem "um memorando para um acordo comercial" sobre a construção de uma fábrica de tratamento de combustíveis nucleares usados, um negócio de grande importância para o grupo francês Areva. O documento foi assinado na capital chinesa e abre caminho para que sejam concluídos dez anos de negociações entre o grupo francês de energia nuclear e o seu parceiro chinês CNNC.

Durante a visita, Macron defendeu uma "cooperação equilibrada" entre ambos os países e uma abertura de ambas as partes. E sublinhou que, tal como faz Pequim, também os europeus têm direito a decidir fechar a investimento estrangeiro setores estratégicos das suas economias. "Aceitamos investimentos a longo prazo, não os investimentos de pilhagem", disse o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, em termos considerados pouco diplomáticos.

No último ano registaram-se divergências entre países europeus, especialmente a Alemanha, e as autoridades da União Europeia (UE) em relação à China, devido ao bloqueio de projetos de compra de empresas europeias por empresas chinesas por se tratar de setores estratégicos. Problemas semelhantes ocorreram noutros países, como a Austrália ou os Estados Unidos. O exemplo mais recente é da semana passada, com a negativa de Washington à compra da MoneyGram pela Ant Financial, do grupo Alibaba.

Sobre a UE e a China, Macron pediu, por isso, que os europeus falem a uma só voz com Pequim. "Com muita frequência, a Europa tem chegado de forma dispersa até à China", disse, na conferência de imprensa conjunta com Xi. Na ausência de um novo governo na Alemanha e com o questão do brexit, o presidente francês tem-se afirmado ultimamente como a voz mais forte para falar pela UE. No final do segundo dia de visita, Macron prometeu voltar pelo menos uma vez por ano à China. Certamente que com um mandarim cada vez mais apurado.