Macron romeno favorito para liderar grupo Renovar a Europa no Parlamento Europeu

Dacian Ciolos num encontro com Emmanuel Macron no início de maio

Dacian Ciolos, ex-primeiro-ministro da Roménia e ex-comissário europeu da Agricultura, surge como favorito para liderar o grupo político dos liberais no Parlamento Europeu. Este chamava-se ALDE. Mas depois de passar a incluir os eurodeputados eleitos pelo La Republique en Marche do presidente francês Emmanuel Macron e outros, como a USR-PLUS de Ciolos, foi rebatizado e passou a designar-se Renovar a Europa. Além do apoio de Macron, avançou o Politico.eu, o romeno conta com o apoio do espanhol Ciudadanos, do alemão FDP e do VVD holandês.

Na corrida para a liderança do Renovar a Europa, o terceiro maior grupo político no novo hemiciclo, estão ainda a eurodeputada holandesa Sophie in't Veld e o eurodeputado sueco Fredrick Federley. A primeira é apoiada pelo Democratas 66 da Holanda e os liberais-democratas do Reino Unido e o segundo por partidos liberais nórdicos como os da Dinamarca. A votação para escolher o líder do novo grupo está marcada para esta quarta-feira. A sair vencedor, Ciolos será catapultado para um dos lugares mais importantes no Parlamento Europeu, dada a perda de importância dos dois maiores grupos, tradicionalmente, o Partido Popular Europeu e os Socialistas e Democratas.

O PPE reelegeu no início deste mês o alemão bávaro Manfred Weber como presidente do grupo. Os Socialistas e Democratas elegeram esta terça-feira como líder a espanhola basca Iratxe García depois da desistência, na véspera, do alemão Udo Bullmann. Os Verdes, que terão o quarto maior grupo no novo hemiciclo, serão copresididos pela alemã Ska Keller e pelo belga Philippe Lamberts. O novo grupo de extrema-direita, Identidade e Democracia, será liderado pelo italiano Marco Zanni. Este grupo inclui, entre outros, a Liga de Matteo Salvini e a União Nacional de Marine Le Pen. Falhou, porém, em conseguir convencer o Partido do Brexit do britânico Nigel Farage e o espanhol Vox a juntarem-se a eles.

O Renovar a Europa surgiu de uma joint venture entre o partido de Emmanuel Macron, o do primeiro-ministro holandês Mark Rutte, o do espanhol Albert Rivera e antigos membros do ALDE, entre os quais o partido de Guy Verhofstadt, ex-primeiro-ministro belga, eurodeputado, ex-candidato a presidente da Comissão Europeia e, atualmente, um dos nomes falados para ocupar a presidência do novo Parlamento Europeu que saiu das europeias e maio e será constituído a 2 de julho. O presidente de França, em particular, quer usar o novo grupo político europeu como plataforma de pressão no sentido de uma maior integração na União Europeia, em termos económicos e financeiros, sobretudo.

Formado em agronomia, Ciolos, de 49 anos, fez parte da sua formação em França e é tido como próximo de Michel Barnier, ex-ministro da Agricultura e Pescas francês e atual negociador chefe da Comissão Europeia para o Brexit. Em França conheceu a mulher, Valérie Villemin, uma especialista em assuntos agrícolas, com quem casou em 2000. Ex-ministro da Agricultura romeno e ex-primeiro-ministro da Roménia, Ciolos foi ainda comissário europeu responsável pela pasta da Agricultura no segundo mandato de Durão Barroso como presidente da Comissão Europeia. O sucessor de Barroso, Jean-Claude Juncker, nomeou-o depois como conselheiro especial para a área da segurança alimentar internacional.

O seu nome veio à baila depois de Nathalie Loiseau, cabeça de lista do partido de Macron nas europeias, ter cometido uma espécie de suicídio político. Numa conversa off-the-record com jornalistas franceses, que acabou por vir a público, a ex-ministra francesa para os Assuntos Europeus criticou os outros partidos membros do novo grupo europeu e prometeu "novos métodos, uma nova carta fundadora, uma nova liderança e um centro de gravidade menos nórdico".

Ciolos, cujo partido, USR-PLUS, é o terceiro maior do Renovar a Europa, com oito eurodeputados, foi a escolha óbvia. Pela sua capacidade de mudança e adaptação - é um ex-aliado do PPE - os media europeus já o apelidam de "o Macron romeno". Os seus conhecimentos na área da agricultura não serão de descurar durante as negociações, nos próximos meses, do próximo orçamento da Política Agrícola Comum para o período de 2021-2027.

Crítico dos sociais-democratas no poder na Roménia, cujo líder está preso por corrupção, Ciolos poderia eventualmente ceder à tentação de regressar à política nacional aquando das presidenciais romenas do final deste ano. Questionado sobre o assunto, o ex-chefe do governo, citado pelo Romania Insider, respondeu: "Durante o meu mandato, estou pronto para pôr toda da minha energia para fazer com que este grupo (Renovar a Europa) funcione e traga resultados concretos para os cidadãos".