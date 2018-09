Macron e Merkel acordam criação de orçamento comum na Zona Euro

"Estamos a abrir um novo capítulo", disse Angela Merkel depois de se reunir com Emmanuel Macron, citada pela Reuters.

"Estamos a trabalhar no sentido de garantir que o orçamento da zona euro seja usado para fortalecer o investimento e ainda a convergência dentro da Zona Euro", disse a chanceler alemã, que se reuniu com o presidente francês a norte de Berlim, no âmbito do Conselho de Ministros franco-alemão anual.

Segundo as agências internacionais, este orçamento comum da Zona Euro funcionará em paralelo com o Orçamento comunitário da UE. Além disso, Merkel e Macron acordaram a reconversão do mecanismo de resgate europeu numa espécie de FMI europeu.

Pouco depois do anúncio, o presidente francês utilizou o Twitter para se congratular: "Nunca tinha um acordo franco-alemão sido alcançado sobre a zona euro. Hoje, a França e a Alemanha dizem juntos: queremos um orçamento para a zona euro".

O entendimento entre os líderes da França e da Alemanha sobre a reforma da união económica e monetária será agora levada ao Conselho Europeu dos dias 28 e 29. Nessa cimeira os chefes do Estado e do governo irão decidir não só sobre o futuro da Zona Euro mas também sobre a necessidade de uma solução mais abrangente para a crise migratória com que a Europa tem sido confrontada.

Questões como qual o montante a ser financiado por fontes nacionais ou se tal implicará a criação de um imposto geral da Zona Euro deverão ser decididos até ao final deste ano pelos ministros das Finanças dos países do Euro. Com RSF

(Notícia atualizada às 17:20)