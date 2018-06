Pub

Presidente francês instou esta quinta-feira os europeus a lutar contra o populismo. Emmanuel Macron foi mesmo ao ponto de comparar o populismo à doença da lepra

De visita à Bretanha, Emmanuel Macron, de 40 anos, instou os europeus a combaterem o populismo. "Podem vê-lo a espalhar-se, como a lepra, até em países em que pensávamos ser impossível ver isso de novo, países vizinhos". Quando falta um ano para as eleições para o Parlamento Europeu, o chefe do Estado alertou: "Eles dizem coisas do pior, nós parece que estamos a habituar-nos a isso. Eles fazem provocações, ninguém parece ficar horrorizado com isso".

França e Itália estiveram recentemente envolvidos num diferendo por causa da recusa do novo governo italiano em aceitar o desembarque de refugiados a bordo da frota Aquarius. O caso motivou declarações do Papa Francisco, fez tremer o executivo de coligação da chanceler alemã Angela Merkel. O dossiê da crise migratória vai, por isso, dominar o Conselho Europeu da próxima semana em Bruxelas. Na semana passada, a embarcação da ONG Médicos sem Fronteiras e SOS Mediterrâneo teve que desviar o rumo para Valência, Espanha, escoltada por navios da guarda costeira italiana. O novo governo socialista de Pedro Sánchez aceitou a entrada dos migrantes em Espanha.

Esta quinta-feira, segundo o El País, Itália voltou a recusar o desembarque de 226 migrantes resgatados por um barco de bandeira holandesa da ONG alemã Lifeline em frente à costa da Líbia. Nos diretos que faz nas redes sociais, o ministro do Interior italiano e líder do partido nacionalista de direita Liga, Matteo Salvini, declarou: "A guarda costeira italiana escreveu-lhes para que não saíssem do sítio, que a Líbia iria tomar conta da ocorrência, mas estes desgraçados, incluindo pondo em perigo a vida dos imigrantes nos barcos, não ouviram ninguém e prosseguiram, carregando a sua quantidade de carne humana a bordo".Salvini deixou ainda uma sugestão: "Peguem nessa carga de seres humanos, levem-na para Gibraltar, Espanha, França, para onde quiserem".

Por tudo isto, Macron insistiu na ideia: "Acusamos os europeus de não serem exatamente como nós gostaríamos que eles fossem e esquecemo-nos de denunciar aqueles que já não são como nós, aqueles que odeiam [a Europa] e estão a levar por diante os seus planos. Estamos a ficar a habituados a extremistas em países onde, durante anos, houve pró-europeus como nós. As elites políticas, do mundo dos negócios e do mundo jornalístico devem assumir as suas responsabilidades nisto".