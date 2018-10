O vídeo de um macaco a conduzir um autocarro no estado de Karnataka, na índia, apareceu no YouTube e acabou com a suspensão do motorista do veículo, apesar de nenhum dos cerca de 30 passageiros ter ficado ferido, informa a BBC.

De acordo com a estação televisiva britânica, o condutor da viatura foi suspenso porque o vídeo - "de um macaco relaxado - e aparentemente competente" - se espalhou pela Internet.

Um porta-voz da empresa de transportes indiana referiu que a segurança dos passageiros não podia ser colocada em risco "permitindo que um macaco estivesse ao volante". A BBC refere ainda que a decisão não foi consensual, uma vez que "os utilizadores da Internet estavam deleitados com o pequeno vídeo".

Veja o vídeo abaixo:

A estação britânica também refere que uma testemunha viu o primata entrar com outro passageiro no autocarro. Outros testemunhos também referem que o animal deixou o motorista seguir a viagem, quando chegou ao destino com a pessoa que o levou para o interior do veículo.