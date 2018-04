Pub

Coreia do Sul quer ver cumprida a lei do número máximo de 52 horas semanais

Costuma ser ao contrário, mas na Coreia do Sul, e para cumprir a nova lei do trabalho (que limita a semana de trabalho às 52 horas), as empresas são obrigadas a tomar medidas para evitar que os funcionários fiquem a trabalhar até tarde. A cidade de Seul foi mais longe e vai obrigar a desligar as luzes e a encerrar os computadores a partir das oito horas da noite, já a partir desta semana.

Segundo a CNN, esta sexta-feira, após as 20.00, a energia será cortada no edifício do município - em maio, a medida entra em vigor uma hora mais cedo (às 19.00), para dar o exemplo.

Uma rigorosa ética de trabalho é parte da cultura da Coreia do Sul, mas as consequências sociais do excesso de horas começaram a fazer-se sentir, nomeadamente na dificuldades em equilibrar trabalho com vida familiar e social.

Segundo as estatísticas, é o terceiro país da OCDE onde se trabalham mais horas, atrás do México e da Costa Rica. Os coreanos trabalham em média mais 227 horas por ano do que os portugueses, que também têm uma média acima da da OCDE, longe de países com a Alemanha ou a Dinamarca, no outro extremo. Para os trabalhadores do Estado, segundo a CNN, a diferença é ainda maior: trabalham cerca de 1000 horas a mais, por ano, do que funcionários de outros países desenvolvidos.

Assim, ao impor este desligar dos computadores e luzes da energia todas as sextas ao final da tarde, Seul espera servir de exemplo a outras empresas.