Luso-americano Fernando Dutra reforça poder no condado de Los Angeles

O empresário e político luso-americano Fernando Dutra foi eleito presidente do Conselho de Governos das Cidades Gateway, que reune 27 cidades no sudeste do condado de Los Angeles.

O responsável português já tinha sido reeleito para o quarto distrito do conselho da cidade de Whittier, a 30 quilómetros de Los Angeles, uma "eleição renhida" e numa zona onde não existe comunidade luso-americana, explicou Fernando Dutra, em entrevista à agência Lusa.

Revelando que está "muito entusiasmado" com o novo cargo no Gateway Cities Council of Governments, Fernando Dutra explicou que o foco atual está no comité dos transportes, havendo simultaneamente um trabalho de expansão do metro de superfície e das autoestradas I-710, 605 e I-5.

"É preciso expandir as autoestradas e também oferecer um sistema massivo de transportes", disse o político luso-americano, acrescentando que "se a população aumenta, temos de acomodar estas pessoas que têm de ir e vir para o trabalho".

Los Angeles tem o tráfego rodoviário mais congestionado do mundo há seis anos consecutivos, de acordo com o ranking anual da INRIX, uma empresa que fornece dados analíticos relativos a transportes. Fernando Dutra afirmou que o condado está "atrasado vinte anos", face às medidas de expansão que estão agora em curso.

O próximo passo é a análise de impacto ambiental que está a ser efetuada pelo Metro (Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority) e deverá estar completa em 12 meses, seguindo-se a aprovação pelo conselho de supervisores e processo de financiamento.

A outra área em que o luso-americano está envolvido é a qualidade da água na Califórnia do Sul, através da posição de chairman na Southeast Water Coalition, que gere os recursos de água para 11 cidades da região. O seu trabalho envolve "garantir que a água está limpa e em níveis suficientes", com uma estrutura de distribuição otimizada.

No conselho da cidade de Whittier, para o qual foi reeleito este ano, Dutra faz parte da equipa que contabiliza a população sem-abrigo, um problema grave que existe em todo o condado de Los Angeles, e trabalha para encontrar soluções de alojamento permanente.

Fernando Dutra nasceu no Faial, Açores, e emigrou para Boston, Massachusetts, mudando-se depois para Whittier, na Califórnia. Ele é um dos 88 luso-americanos eleitos para cargos públicos no Estado da costa Oeste, de acordo com a coligação de luso-americanos na Califórnia, CPAC (California Portuguese American Coalition).

O político e empresário português é também presidente da Allwest Development Company, que detém licenças para engenharia e construção.