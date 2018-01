Pub

Ex-presidente afirma que respeita a decisão de hoje, mas reitera que se baseia numa mentira

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva reagiu à condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ao reafirmar a sua inocência. "A decisão de hoje eu até respeito. O que não aceito é a mentira pela qual eles tomaram a decisão. Eles sabem que eu não cometi um crime", afirmou num discurso perante apoiantes em São Paulo. "Quero que peçam desculpas pela quantidade de mentiras que colocaram sobre mim", disse.



"Quero que me diga qual é o crime que cometemos. Estou condenado outra vez por um desgraçado de um apartamento que não é meu, que eu não tenho. Se me condenaram deem-me o apartamento", desafiou. E completou: "Até já pedi ao Boulos [do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto] mandar o pessoal dele ocupar aquele apartamento."

Lula disse ainda que o processo visa impedi-lo de concorrer ao cargo de presidente. "Agora eu quero ser candidato à Presidência da República. Eu agora tenho vontade de ser. Eles podem cassar o direito de ser candidato. Não quero disputar com a caneta deles, quero disputar com a consciência do brasileiro."

O coletivo de juízes do caso Triplex agravou a sentença de nove anos e meio de prisão para 12 anos e um mês de Lula da Silva. O antigo sindicalista vai recorrer da sentença.