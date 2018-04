Pub

Lula da Silva deixou sindicato a pé e entregou-se à polícia

Após horas dentro do sindicato dos metalúrgicos, Lula da Silva entregou-se finalmente à polícia brasileira. Depois de ter feito uma tentativa de sair de carro, ex-presidente do Brasil deixou sede do sindicato a pé.

Foi ao encontro de uma caravana da Polícia Federal, conta o jornal O Globo, mas ainda não se sabe o destino dos carros. Se o aeroporto que o levará a Curitiba, se a Superintendência da Polícia Federal de São Paulo.

O antigo do Partido Trabalhista (PT), condenado a 12 anos de prisão por corrupção, já tinha tentado entregar-se às autoridades perto das 17:00 locais (21:00, em Lisboa), mas a multidão de apoiantes impediu o carro de avançar. Por volta das 18:40 (22:40, em Lisboa), Lula da Silva saiu a pé, por uma viela e entrou num dos carros da polícia que aí se encontrava, refere A Folha de São Paulo.