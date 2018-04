Pub

O ex-presidente está obrigado a entregar-se à Polícia Federal brasileira até às 17:00 (local) desta sexta-feira

O juiz Sergio Moro determinou esta quinta-feira que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregue à Polícia Federal brasileira até às 17:00 de Brasília desta sexta-feira (21:00 em Portugal).

"Em relação a Lula, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17:00 do dia 6 de abril, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão".

A decisão foi proferida depois de quarta-feira ter sido votado no Supremo Tribunal Federal contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente brasileiro, que assim perde o recurso e tem luz verde para o início da execução da pena de 12 anos e um mês na sequência do caso tríplex do Guarujá. A defesa pretendia que Lula ficasse em liberdade até à decisão final.

O magistrado recebeu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) o documento que dá aval à prisão.

Moro vedou a utilização de algemas e a Polícia Federal já tem uma cela à espera do ex-presidente. Lula irá ficar separado dos restantes presos, "sem risco para a integridade moral ou física", lê-se no jornal O Globo.

O advogado do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, Cristiano Zanin, já se mencionou. Disse que o mandado de prisão emitido quinta-feira à noite contra seu cliente foi uma "decisão arbitrária".

"Estão a contrariar a própria decisão do tribunal do dia 24, quando os três juízes desembargadores determinaram que a prisão só poderia acontecer depois de exaurida toda a tramitação em segunda instância. Estamos dentro do prazo. Ainda temos os embargos dos embargos e a possibilidade de recursos extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça e extraordinário ao Supremo Tribunal Federal", declarou Cristiano Zanin à Folha de S.Paulo.

Recorde-se que Lula foi condenado em duas instâncias judiciais mas, apesar de o processo ter terminado na segunda instância, a defesa de Lula ainda pode recorrer na Corte.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro.