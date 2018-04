Pub

O Partido dos Trabalhadores marcou para este sábado uma missa em honra de Marisa Letícia. Ela faria 68 anos nesta data. O ex-presidente informou a Polícia Federal de que se entregaria depois, em São Paulo

Os advogados do ex-presidente Lula da Silva informaram que o político pretende entregar-se este sábado, em São Paulo, depois da missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, marcada pelo Partido dos Trabalhadores para esta data, avança o Estadão. Ela faria 68 anos.

As informações foram dadas à publicação por fontes que acompanham de perto as negociações entre Lula e a Polícia Federal para a rendição do ex-presidente. Ainda não há uma decisão sobre como será o procedimento a ser adotado.

A Polícia Federal já fez saber que vai fazer cumprir a ordem de detenção decretada pelo juiz Sergio Moro.

Lula da Silva tinha até as 17:00 locais (21:00 de Portugal) desta sexta-feira, para se entregar na sequência de um mandado de prisão do juiz federal Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá, no qual foi condenado por 12 anos e um mês de prisão.

O político encontra-se barricado no Sindicato dos Metalurgicos. Recorde-se, que pela lei brasileira, a Polícia Federal não não pode prender ninguém depois das 18:00.