O juiz Sergio Moro ordenou a prisão do ex-presidente do Brasil, que tem de se apresentar hoje à Polícia Federal. Lula da Silva diz estar "tranquilo" e bem-disposto"

O antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, disse hoje ao jornal Folha de São Paulo que não se vai entregar à Polícia Federal, em Curitiba, como determinou o juiz Sergio Moro.

A revelação foi feita em conversa telefónica com o jornal brasileiro.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, "Lula da Silva passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na companhia dos filhos, amigos e dirigentes do partido, e pretende ficar lá durante o dia".

Na conversa telefónica, o ex-presidente do Brasil disse estar "tranquilo" e "bem-disposto".

Segundo o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, também citado pelo jornal, "uma viagem do ex-presidente a Curitiba teria dificuldades de logística e de segurança, especialmente depois da decisão de Moro de bloquear as contas" de Lula.

O antigo presidente está também a aguardar o resultado de um novo pedido de 'habeas corpus' feito pela defesa, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

Os advogados de defesa de Lula da Silva entraram, durante esta noite, com um novo pedido de habeas corpus para evitar que o ex-presidente do Brasil seja preso.

De acordo com o jornal O Globo, a defesa do ex-presidente entrou com o pedido no Superior Tribunal de Justiça com o argumento de que ainda existem recursos a serem apresentados junto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O juiz Sergio Moro determinou esta quinta-feira que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregue à Polícia Federal brasileira até às 17:00 de Brasília desta sexta-feira (21:00 em Portugal).

A decisão foi proferida depois de quarta-feira ter sido votado no Supremo Tribunal Federal contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente brasileiro, que assim perde o recurso e tem luz verde para o início da execução da pena de 12 anos e um mês na sequência do caso tríplex do Guarujá.

O juiz vedou a utilização de algemas e a Polícia Federal já tem uma cela à espera do ex-presidente. Lula irá ficar separado dos restantes presos, "sem risco para a integridade moral ou física", lê-se no jornal O Globo.

Recorde-se que Lula foi condenado em duas instâncias judiciais.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de outubro.