Ex-Presidente do Brasil vai ficar nas instalações destinadas a alojar agentes deslocados da Polícia Federal

Ainda não se sabe se o ex-Presidente do Brasil irá passar a noite na prisão, depois de os seus advogados terem entrado com um novo pedido de habeas corpus para evitar que Lula de Silva seja preso. Mas, caso decida entregar-se, Lula irá ficar na prisão que é conhecida como "o berço da Lava Jato", a sede da Polícia Federal de Curitiba, e irá estrear uma cela isolada com 15 metros quadrados, com casa de banho e água quente. A cela já estava a ser preparada, para o caso de uma eventual ordem de prisão contra Lula.

A ordem chegou na quinta-feira, decretada pelo juiz Sérgio Moro, na sequência de uma autorização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, após a condenação pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A entrega voluntária deve acontecer até às 17.00 (21.00 Lisboa) de hoje.

O primeiro local a ser considerado para acolher o ex-Presidente foi o Complexo Médico Penal, em Pinhais, também em Curitiba, onde está a maior parte dos presos preventivos e alguns dos condenados da Lava Jato, mas a hipótese acabou por ser descartada.

A solução que reuniu consenso foi mesmo a sede da Polícia Federal. De acordo com o jornal brasileiro Estadão, a cela fica no último andar de um edifício de quatro, no bairro Jardim Santa Cândida, em Curitiba, e foi transformada nos últimos dois meses numa cela especial na superintendência da Polícia Federal.

No despacho, o juiz Sérgio Moro explicou que "em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-Presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física".

Assim, Lula da Silva ficará isolado e não terá contacto com os outros presos no âmbito da operação Lava Jato - o ex-ministro Antonio Palocci e o ex-diretor da Petrobrás, Renato Duque - ambos colaboradores da Justiça, que estão detidos no segundo andar do edifício.

A cela tem WC com chuveiro de quente, janelas pequenas de vidro e grades de segurança doméstica. O dormitório costumava ter três beliches, uma mesa pequena e televisão. Os agentes da polícia que lá estavam alojados foram obrigados a sair, no início do ano, e os beliches foram retirados, assim como a mesa. Das janelas vê-se o heliporto.

Apesar de ficar numa cela isolada, a rotina de Lula, caso venha a ser preso, será igual às dos restantes detidos: café com leite e pão com manteiga de manhã e refeições quentes no almoço e no jantar. Pode receber alimentos especiais levados pela família uma vez por semana, desde que estejam incluídos na lista da polícia.

