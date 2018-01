Pub

Antigo presidente do Brasil tinha uma viagem à Etiópia aprazada para esta sexta-feira mas o juiz Ricardo Leite considerou haver risco de fuga

Risco de fuga. É este o argumento do juiz Ricardo Leite que determinou a apreensão do passaporte do antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, que está, assim, impedido de sair do país, ficando assim sem efeito a viagem que tinha agendada para esta sexta-feira à Etiópia, onde participaria numa reunião da ONU tendo em vista a erradicação da fome em África até 2025. .

Refira-se que Lula da Silva viu nesta quarta-feira a confirmação da condenação por corrupção e a pena ainda foi aumentada para 12 anos e um mês. Lula pode ainda recorrer para mais duas instãncias; Superior tribunal de Justiça e Supremto Tribunal de Justiça.

No entanto, a apreensão do passaporte tem a ver com outro caso, relativo a um alegado tráfico de influências exercido pelo político junto da Força Aérea Brasileira de modo a que esta comprasse aviões militares suecos