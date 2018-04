Pub

Os advogados de defesa do ex-Presidente do Brasil entraram, na noite desta quinta-feira, com um novo pedido de habeas corpus para evitar que Lula da Silva seja preso, após o mandado do juiz Sérgio Moro que determina que Lula se apresente voluntariamente até às 17h desta sexta-feira (21.00 em Lisboa) à Polícia Federal, em Curitiba, para começar a cumprir pena.

De acordo com o jornal O Globo, os advogados do ex-Presidente entraram com o recurso no Superior Tribunal de Justiça com o argumento de que ainda existem recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Numa nota enviada antes de entrar com o recurso, a defesa de Lula da Silva condenou a decisão do juiz Moro.

"A expedição de mandado de prisão nesta data contraria decisão proferida pelo próprio TRF-4 no dia 24/01, que condicionou a providência - incompatível com a garantia da presunção da inocência - ao exaurimento dos recursos possíveis de serem apresentados para aquele Tribunal, o que ainda não ocorreu", lê-se no documento.

"A defesa sequer foi intimada do acórdão que julgou os embargos de declaração em sessão de julgamento ocorrida no último dia 23/03. Desse acórdão ainda seria possível, em tese, a apresentação de novos embargos de declaração para o TRF-4", conclui o comunicado.

Sérgio Moro expediu a ordem de prisão após o TRF-4 ter encaminhado ao juiz um ofício autorizando o início da execução da pena da condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá (SP).

A defesa do petista, contudo, ainda pode apresentar um último recurso ao TRF-4, que não tem, porém, o poder de reverter a condenação. O prazo de 12 dias para a apresentação desse recurso começou a contar no último dia 28 e termina em 10 de abril. No despacho da ordem de prisão, Moro afirma que tais recursos são "patologia protelatória".