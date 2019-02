Lorena Bobbit: a outra história da mulher que cortou o pénis ao marido

O tema da relação do Reino Unido com a União Europeia, que nesta data inquieta os responsáveis de ambas as entidades, talvez ganhe em clareza, que possa ajudar a encontrar uma solução apaziguadora, se não forem esquecidos os antecedentes. Talvez seja de recordar ainda que Churchill, numa das sempre notáveis entrevistas e comentários, um dia declarou que uma das maiores dificuldades da sua gestão na guerra de 1939-1945 tinha sido lidar com a Cruz de Lorena. As reticências do general De Gaulle quanto às relações institucionais do Reino Unido com os projetos europeus, a começar pela defesa, e a sua preocupação não oculta sobre a debilitação da confiança a ter quanto à prioridade da solidariedade do Reino Unido com os EUA em relação aos interesses europeus, deixou marca nas memórias da primeira-ministra Margaret Thatcher, no ponto em que sublinha a importância da manutenção da solidariedade e da autoridade internacional anglo-saxónica, assente na relação consolidada do Reino Unido com os EUA.