Lord Mayor de Sheffield bane Donald Trump

Magid Magid, de 28 anos, com um sombrero em sinal de apoio aos mexicanos face às políticas do presidente dos EUA

"Eu, Magid Magid, Lord Mayor e primeiro cidadão desta cidade declaro que não só Donald J Trump (@realDonaldTrump) é um DESPERDÍCIO, como também está banido desta grande cidade que é Sheffield!. Declaro o dia 13 de julho como dia de solidariedade para com o México", escreveu o jovem Lord Mayor de Sheffield, sexta cidade mais populosa de Inglaterra, no Reino Unido.

Magid Magid surge, na fotografia que acompanha o tweet, com uma T-shirt a dizer "Donald Trump é um desperdício" e, na cabeça, com um sombrero, chapéu tipicamente mexicano. O britânico de origem somali, de 28 anos, tornou-se em maio o mais jovem Lord Mayor de Sheffield. Este é um cargo mais cerimonial e social do que político e não deve ser confundido com o cargo de mayor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Saído do Partido Verde, Magid veio para o Reino Unido como refugiado, em 1994. Formado em Biologia Marinha pela Universidade de Hull, tendo sido eleito presidente da associação de estudantes de Hull. Trabalhou em marketing digital e foi eleito conselheiro no council de Sheffield pelo Partido Verden em 2016. Entre 2017 e maio deste ano, foi vice-Lord Mayor, sendo há dois meses o novo Lord Mayor.

Donald Trump tem previsto deslocar-se ao Reino Unido no dia 13. Para uma visita de trabalho. Após várias polémicas. Na sua conta de Twitter, Magid enumera as razões pelas quais é contra o presidente dos Estados Unidos e o quer banir, mesmo que simbolicamente, de Sheffield. "Por ter decidido banir de forma ridícula os muçulmanos, por se ter retirado, de forma estúpida, do Acordo de Paris sobre o Clima, por ter decidido transferir a embaixada dos EUA para Jerusalém, por ter ordenado a detenção de crianças na fronteira [com o México], por defender a violência e as ações dos supremacistas".