Longas filas, alguns problemas e muitas dúvidas: a América já vota

As intercalares - as eleições de meio de mandato presidencial - são muitas vezes um referendo o inquilino da Casa Branca. Este ano não é exceção. Os americanos votam esta terça-feira numa América dividida entre os que adoram Donald Trump e os que odeiam o presidente.

Os republicanos do presidente sonham manter o controlo em ambas as câmaras do Congresso, mas as sondagens mostram ser muito provável que os democratas recuperem a Câmara dos Representantes, enquanto o Senado deve ficar vermelho.