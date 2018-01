Pub

Sean Donis localizou a mulher e foi encontrá-la na cama com o patrão, depois de invadir a casa dele

Tudo começou em 2016, quando Sean Donis, um americano de 37 anos, de Nova Jérsia, ficou em casa a tomar conta dos filhos para a mulher ir jantar fora com as amigas. Como não encontrava o iPad dos filhos resolveu usar a aplicação Find My iPhone para encontrar o aparelho e qual não foi o seu espanto, segundo o próprio, quando viu que estava em Nova Iorque. Esta é pelo menos a versão de Donis, que está acusado de dois crimes e deverá conhecer a sentença esta semana.

Donis conta que como não conhecia a morada em questão resolveu pôr-se a caminho. Quando chegou ao local viu o carro da mulher, Nancy Donis, estacionado em frente a uma casa que não conhecia. Sean tentou entrar, mas a porta da frente estava trancada; recorreu então a uma entrada secundária para entrar na casa. E, quando entrou, deu de caras com a mulher na cama com o patrão. Vai daí sacou do telemóvel e filmou duas cenas "para memória futura" - vídeos que terá enviado a familiares.

O casal acabou por se separar e Sean pensou que o assunto estava resolvido, até receber uma carta do patrão da sua ex-mulher para ir a tribunal, por invasão de domicílio e de privacidade. Agora pode apanhar até 15 anos de prisão. "Acho isto muito injusto, é como se estivesse a ser punido duas vezes", disse o homem à saída do tribunal, após a primeira audiência, em setembro de 2017.

O patrão da ex-mulher argumenta que o facto de Donis lhe ter entrado em casa a meia da noite o deixou traumatizado e com problemas de sono. Diz ainda que pensava que o casal estava separado na altura.

O veredicto do caso está prestes a ser conhecido e a comunidade divide-se entre os que defendem Sean, o homem traído e os que acham que isso não desculpa o ter cometido dois crimes, o de entrar em casa alheia sem permissão. Donis lançou mesmo uma página para angariar fundos para pagar 15 mil dólares em despesas judiciais - até agora conseguiu 340.