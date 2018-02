Pub

Animal foi baleado por um grupo de homens, no Cazaquistão

Um grupo de caçadores foi surpreendido, no Cazaquistão, quando um lobo que pensavam ter morto, atacou um dos homens depois de se ter "fingido" de morto.

O caçador deu um pontapé no animal para se certificar de que este tinha morrido, mas acabou a gritar de terror quando este saltou repentinamente e o atacou.

O vídeo - que surgiu no YouTube - mostra um grupo de homens no meio da neve e, aos seus pés, um lobo com sangue que parece ter origem num ferimento de bala na zona do pescoço.

Não se sabe se houve feridos entre os caçadores, mas os comentários nas redes sociais multiplicaram-se, com muitas pessoas a criticarem o comportamento dos caçadores e a desejarem que o lobo tivesse conseguido fugir.

Veja o vídeo:

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.