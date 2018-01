Pub

"Fire and Fury: Inside the Trump White House", de Michael Wolff, revela ainda que Ivanka Trump quer concorrer à presidência dos EUA

Fire and Fury: Inside the Trump White House ("Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump") é o livro do escritor e jornalista Michael Wolff, colaborador da Vanity Fair, Guardian e do Hollywood Reporter, que foi já lançado, e que promete revelar lados até agora desconhecidos do Presidente dos EUA.

Durante 18 meses, o jornalista conduziu mais de 200 entrevistas com o Presidente, os seus colaboradores mais próximos e muitas outras pessoas envolvidas na campanha e no primeiro ano de mandato de Donald Trump. A imprensa norte-americana e britânica já publicou alguns excertos, desde o lado mais íntimo de Trump, referente a Melania, como a alegada distância entre os dois: ficam dias sem se ver, mesmo estando ao mesmo tempo na Trump Tower. Aliás, é a primeira vez em muitos anos que o Presidente e a primeira-dama dormem em quartos separados na Casa Branca.

"Ele e Melania passam relativamente pouco tempo juntos. Estão dias sem ter contacto, mesmo quando ambos estão na Trump Tower", é uma das declarações presentes no livro.

"O casamento de Donald Trump é desconcertante para quase todos ao seu redor. Ou é, pelo menos, para aqueles sem jatos particulares e várias casas", escreve Wolff, que afirma ainda que Melania não demonstra qualquer interesse nos negócios do marido. Trump também se terá referido por diversas vezes a Melania como a sua "mulher troféu" à frente de outras pessoas. E não é um pai presente na vida do filho mais novo, Barron, de 12 anos.

Segundo o jornal The Guardian, os vários excertos publicados pelo jornal britânico e, depois, pela New York Magazine, demonstram também que existe um acordo entre Ivanka Trump e o marido, Jared Kushner, relativamente à possibilidade da filha do Presidente dos EUA concorrer à Casa Branca.

Entre eles dois [Ivanka Trump e Jared Kushner], fizeram um acordo: se alguma vez no futuro surgisse oportunidade, ela candidatar-se-ia a presidente. A primeira mulher presidente não seria Hillary Clinton, seria Ivanka Trump", revelou a BBC.

O livro conta ainda que Steve Bannon, principal estratega da campanha de Trump, considerou "pouco patrióticos" e uma "traição" os contactos mantidos com agentes ligados ao Kremlin durante a campanha de Donald Trump Jr, o filho do Presidente.

Wolff escreve também que toda a equipa da campanha de Trump esperava uma derrota, e que o agora Presidente dos EUA começou por ficar "assustado" com a vitória evidente, mas que depois ficou radiante.

No entanto, no dia da cerimónia de inauguração, Donald Trump estava visivelmente irritado, tendo discutido com a agora primeira-dama e queixou-se de vários aspetos.

"Ele estava irritado () e visivelmente a discutir com a sua esposa, que parecia à beira de se lavar em lágrimas. Durante o dia, esteve com aquilo a que chamam a sua cara de golfe: irritado, ombros encurvados, cabeça encolhida e os lábios franzidos", lê-se num dos excertos do livro.

Trump também não gostou da nova morada, e achou a Casa Branca "incómoda" e "irritante", tendo pedido mais duas televisões para o seu quarto, para além daquela que já lá estava.

O presidente dos EUA reagiu no seu Twitter às revelações e considerou o livro "falso", adiantando que recusou qualquer acesso ao autor do livro à sua residência oficial. "Nunca falei com ele para o livro. Aliás, recusei-me várias vezes", afirmou Donald Trump.