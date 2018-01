Pub

Notícia está a ser avançada pelo site Hollywood Reporter. Michael Wolff, autor de Fire and Fury, será produtor executivo da série.

Os direitos para televisão e cinema do livro Fire and Fury: Inside the Trump White House foram comprados pela Endeavor Content, que planeia fazer uma adaptação da obra para televisão. Neste momento, ainda não existe nenhum canal de televisão associado ao projeto, adianta o Hollywood Reporter.

Michael Wolff, o autor do livro, será um dos produtores executivos da série.

Fire and Fury é o número um da lista de best sellers do The New York Times e, até ao momento, os seus direitos de publicação já foram vendidos para 32 países, estando prevista uma edição em português.

No livro, Wolff analisa a Casa Branca de Trump, através de informação privilegiada a que teve acesso.