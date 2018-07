Livestream Plataforma

O futuro das redes globais no espaço dos países e regiões de língua portuguesa está hoje em debate no centro de convenções da Doca dos Pescadores em Macau, numa conferência onde também se apresenta o Plataforma um jornal online que reúne notícias e reportagens de vários órgãos de comunicação social em língua portuguesa.

O Plataforma é trilingue (em português, chinês e inglês) e tem uma redação em Lisboa e Macau que, para além de conteúdos próprios, faz a curadoria de notícias, reportagens, artigos de opinião, análises e outros conteúdos multimédia dos parceiros aderentes: Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF, Dinheiro Vivo, Folha de São Paulo, Rede Bandeirantes, O País, Rádio Mais, Jornal de Angola e Plataforma Maca.

Para além daqueles órgãos de comunicação social de Portugal, Brasil, Angola e Macau, o Plataforma espera vir a ter parcerias com marcas de todos os 11 países de língua oficial portuguesa..

O evento de Macau (com início às 18h30 horas locais, 11h30 de Lisboa) terá como oradores convidados Glória Batalha Ung, Secretária-adjunta do Fórum para a Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa e administradora do Instituto para a Promoção do Comercio e Investimento de Macau, Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau, e João Francisco Pinto, diretor de Informação e Programas dos Canais Portugueses da Teledifusão de Macau (TDM), sendo moderado pelo presidente do Global Media Group Macau, Paulo Rego.