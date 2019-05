Limpou as lágrimas do touro antes de matá-lo

O touro estava já moribundo, no centro da arena, quando o toureiro Morante de la Puebla tirou um lenço de papel do bolso e limpou, vagarosamente, as lágrimas do animal. Isto antes de lhe aplicar o golpe fatal.

Aconteceu na sexta-feira passada, na praça de touros da Maestranza, em Sevilha, Espanha, e a atitude do toureiro foi imediatamente alvo de críticas e elogios nas redes sociais.

Houve quem dissesse que Morante demonstrou uma "sensibilidade especial" mas também quem dissesse que se tratou de um ato de "sadismo doentio".

Silvia Barquero, presidente do partido animalista Pacma, afirmou que "só uma mente retorcida e perversa" seria capaz de torturar um animal desta forma.