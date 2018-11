Limparam o nariz à bandeira e lançam discussão sobre o humor em Espanha

Os limites do humor, ou a inexistência dos mesmos, estão em discussão em Espanha na última semana depois de um comediante, Dani Mateo, ter limpado o nariz a uma bandeira espanhola num sketch do programa El Intermedio , do canal La Sexta. Na passada segunda-feira, o apresentador do programa, José Navarro, conhecido como El Gran Wyoming, pediu desculpa, mas a polémica já havia custado contratos publicitários e até a Guardia Civil comentou a situação.

O momento, apagado praticamente de todos os locais na internet pelo canal, levou a que os telespetadores, nas redes sociais, pedissem o boicote às marcas que patrocinam o programa. Uma dessas marcas, Alvaro Moreno, que cedia roupa ao programa, comunicou entretanto que deixaria de dar apoio por "acreditar nos princípios constitucionais". Entretanto, as marcas Temptu España e Neuw Denim também abandonaram o programa.

E se o apresentador de El Intermedio admitiu que o sktech "não resultou", mas afirmando que não havia "intencionalidade política e era apenas humor", Dani Mateo, que disse que tanto ele como a família receberam várias ameaças, pediu desculpas no Twitter, negando a intenção de ofender, mas também não foi a tempo de evitar a perda de um contrato publicitário com a Clínica Baviera, que anunciou que ia retirar a cara do comediante de todos os seus anúncios.

A Guardia Civil também comentou a situação, referindo que a bandeira simboliza a "união de um povo". E que não respeitar esse símbolo de união "não é humor, é ofender gratuitamente os que a sentem com orgulho e os que entregaram a sua vida e esforço em prol dos valores de paz e liberdade que representa".

Catalães solidários também são criticados

Da TV3, televisão pública da Catalunha, surgiu um momento de solidariedade para com Dani Mateo. No programa Està Passant, Toni Soler e Jaír Domínguez mostraram apoio, limpando o nariz a uma bandeira da Catalunha, porque são "a favor de um humor sem censura".

No entanto, os dois estão a ser muito criticados nas redes sociais por terem utilizado a bandeira que representa a Catalunha enquanto estado autónomo, ao invés da bandeira oficial do movimento independentista catalão.