Líderes mundiais saúdam "passo decisivo" entre Rússia e Ucrânia

Zelensky conquista a maioria absoluta no Parlamento ucraniano

A troca de prisioneiros efetuada este sábado entre a Rússia e a Ucrânia está a ser saudada pela comunidade internacional como um "sinal de esperança" no caminho do diálogo. Emmanuel Macron veio sublinhar o passo dado pelos dois países. Numa publicação feita esta tarde na rede social twitter, o presidente francês destaca a libertação do cineasta ucraniano Oleg Sentsov, afirmando: "Estivemos sempre ao vosso lado".

Macron junta-se, assim, a vários líderes mundiais, que já comentaram o passo dado agora por russo e ucranianos. Também no twitter, Donald Trump veio dizer que este pode ser um "primeiro passo de gigante para a paz", felicitando os dois países, em conflito há cinco anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Moscovo e Kiev trocaram 70 prisioneiros, 35 para cada lado. Entre eles está Oleg Sentsov, prémio Sakharov em 2018 - uma distinção atribuída pelo Parlamento Europeu para homenagear quem se dedica à defesa dos direitos humanos e da liberdade - e cuja libertação era há muito exigida pela comunidade internacional. O cineasta ucraniano foi feito prisioneiro em 2014, na Crimeia, depois de ter protestado contra a anexação deste território pela Rússia. Foi acusado de estar a preparar ataques terroristas e condenado a 20 anos de prisão. O ano passado esteve 145 dias em greve de fome.

Da lista constam também 24 militares capturados pela Rússia no final de 2018, em navios ao largo da Crimeia.

A chanceler alemã, Angela Merkel, qualificou como um "sinal de esperança" a troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia, reforçando que "vale a pena continuar a trabalhar arduamente para implementar os acordos de Minsk". Num comunicado divulgado através do Twitter pelo seu porta-voz, Steffen Seibert, Ângela Merkel garante o empenhamento da Alemanha neste processo.

Também a União Europeia disse esperar que "todas as partes aproveitem este impulso" para continuar a avançar no caminho do diálogo. "Esta libertação revela a determinação daqueles que trabalharam incansavelmente para este resultado, incluindo a sociedade civil, ativistas e especialistas legais", sublinhou a alta representante para a Política Externa da UE, Federica Mogherini.

Segundo a agência AFP, citada pela Lusa, dois autocarros foram vistos a sair hoje da prisão de alta segurança de Lefortovo, em Moscovo, marcando o início desta troca de prisioneiros entre os dois países. As imagens foram transmitidas em direto pela televisão estatal russa.

Na quinta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, tinha anunciado uma troca "em grande massa" de prisioneiros com a Ucrânia. "Estamos a aproximar-nos da finalização das negociações", indicou Putin no Fórum Económico do Oriente, que decorreu esta semana em Vladivostok, acrescentando então que a data seria conhecida em breve.

"Será uma normalização completa das nossas relações. É inevitável. Somos duas partes da mesma pessoa", disse o presidente russo.