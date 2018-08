Líderes das duas Coreias reúnem-se em segredo para tratar da cimeira com os EUA

Coreia do Norte ameaça anular encontro de Kim Jong-un com Donald Trump

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder do Norte, Kim Jong-un, reuniram-se hoje de surpresa e em segredo para tratar da realização da cimeira entre o dirigente norte-coreano e o presidente norte-americano, Donald Trump.

Moon e Kim encontraram-se, pela segunda vez em um mês, por duas horas, na militarizada fronteira entre os dois países, informou hoje em comunicado o gabinete do presidente sul-coreano.

"Os dois líderes trocaram opiniões amistosas com o objetivo de porem em prática a declaração de Panmunjom de 27 de abril, e conseguirem que se celebre com êxito uma cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos", disse, em comunicado, o porta-voz presidencial, Yoon Young-chan.

"De acordo com os desejos de ambas as partes, o presidente Moon anunciará os resultados da reunião de hoje, pelas 2 horas da manhã de domingo [hora de Lisboa]", salientou.

O encontro que mantiveram os dois líderes na zona norte da chamada Zona de Segurança Conjunta contou também com a presença dos chefes dos serviços secretos de ambos os países

O encontro realiza-se dois dias depois de Trump ter anunciado inesperadamente que cancelaria a cimeira para tratar com Kim do possível desmantelamento do programa nuclear norte-coreano, embora na sexta-feira o líder norte-americano tenha recuado, dizendo que ainda era possível realizar-se a cimeira a 12 de junho, em Singapura, como estava previsto.

Os líderes das duas Coreias, ainda em guerra tecnicamente, celebraram uma primeira cimeira a 27 de abril, tendo então feito uma declaração em que se comprometiam a trabalhar para alcançar a "total desnuclearização" da península coreana.

Segundo as fotografias divulgadas pelo gabinete presidencial, o encontro que mantiveram os dois líderes na zona norte da chamada Zona de Segurança Conjunta contou também com a presença dos chefes da inteligência (serviços secretos) de ambos os países, Suh Hoon (Sul) e Kim Yong-chol (Norte).