Pub

"O rei tem que falar", afirmou Quim Torra, presidente da Generalitat que vai exigir de Sánchez apoio à autodeterminação catalã

Os líderes catalães não dão tréguas, nem mostras de querer abrandar a sua luta pela independência. O presidente da Generalitat e os seus dois antecessores no cargo, Quim Torra, Carles Puigdemont e Artur Mas, respetivamente, escreveram a Felipe VI a pedir uma reunião para pedir ao rei uma negociação sobre a Catalunha.

Aproveitando que o monarca vai estar esta sexta-feira em Tarragona, na região da Catalunha, para assistir à inauguração dos Jogos do Mediterrâneo, o atual presidente do governo autónomo catalão decidiu sugerir o encontro. Quim Torra diz-se "convencido" de que "em algum momento da sua visita" o rei "quererá encontrar um momento" para conversar com ele.

"Tenho que poder explicar-lhe como se sente uma parte do povo da Catalunha", diz Torra na missiva, cujo conteúdo foi divulgado no dia em que o monarca espanhol esteve de visita aos EUA. Felipe VI encontrou-se em Washington com o presidente Donald Trump.

O presidente da Generalitat acusa o rei de ter "aberto uma ferida" com o discurso que fez a 3 de outubro do ano passado, dois dias depois da realização do referendo ilegal na Catalunha. Na consulta, foi perguntado se os catalães queriam uma República da Catalunha independente de Espanha.

"Estamos a viver momentos muito graves da nossa vida democrática (...) desde há muito tempo, determinadas autoridades da Catalunha, de uma maneira reiterada, consciente e deliberada, têm vindo a desobedecer à Constituição e ao seu Estatuto de Autonomia, que é o que a lei reconhece, protege e ampara as suas instituições e o seu autogoverno", declarou Felipe VI.

Em seguida, o então primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, teve que acionar, pela primeira vez na história da democracia de Espanha, o artigo 155.º da Constituição. O que se traduziu na retirada de poderes às instituições autonómicas catalãs e à convocação de eleições antecipadas. Nestas, os independentistas conseguiram, juntos, maioria absoluta. Após várias detenções e fugas para o estrangeiro - como a de Puigdemont - foi constituído in extremis um novo governo catalão, liderado por Quim Torra.

"Não é verdade que deveria situar-se acima dos interesses particulares e tentar ser uma voz de conciliação e de defesa do diálogo?", perguntam os três líderes catalães na carta dirigida a Felipe VI. Torra, Puigdemont e Mas reclamam que o rei "arbitre e modere entre os poderes do Estado", ao mesmo tempo em que insistem que o projeto político viável para a Catalunha consiste em "implementar o mandato popular" de 1 de outubro. Ou seja, chegar à independência. Na sessão de controlo do Parlamento catalão, esta quarta-feira de manhã, Torra insistiu na ideia de que "o rei tem que falar". A Casa Real acusou a receção da carta e remeteu-a para a Moncloa. Segundo o governo de Sánchez, o rei Felipe VI não irá reunir-se com Torra.

No sentido de conseguir implementar aquele projeto político, o presidente da Generalitat terá um encontro com o líder do Podemos, Pablo Iglesias, em Barcelona, na segunda-feira. Será antes de ser recebido na Moncloa pelo novo primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, provavelmente em julho, refere o La Vanguardia. Depois de os independentistas catalães terem estado entre os partidos que apoiaram Sánchez na moção de censura contra Rajoy, Torra foi já avisando que agora é hora de cobrar esse apoio. O "ponto de partida", assegurou, é Sánchez respeite "o direito à autodeterminação" da Catalunha.

Por tudo isto, o PP começou já a acusar Sánchez de estar "a pagar o preço" do apoio do Podemos e dos independentistas à moção de censura. Na sessão de controlo do governo no Parlamento espanhol, esta quarta-feira, o porta-voz do grupo parlamentar do PP, Rafael Hernando, exigiu ao primeiro-ministro que "não acabe como Zapatero" e faça demasiadas cedências aos independentistas. Hernando avisou o líder socialista de que o PP não será "leal ao governo", mas sim apenas "a Espanha, à Constituição e ao rei".