Pub

Tinha 87 anos e cumpria 26 penas de prisão perpétua por ser o mandante de mais de cem homicídios. Conhecido pela crueldade, não se arrependia da sua carreira na máfia siciliana

Salvatore "Totò" Riina, o mais poderoso chefe da máfia siciliana do século XX, morreu na madrugada desta sexta-feira na ala prisional de um hospital em Parma. Preso desde 1993, cumpria 26 penas de prisão perpétua por ter ordenado, entre 1969 e 1992, mais de cem homicídios, entre os quais os famosos juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Riina, que tinha feito 87 anos na quinta-feira, tinha sido submetido a duas cirurgias nas últimas semanas devido a um cancro. Depois da última, entrou em coma. A sua família teve, por isso, autorização para estar junto a ela na quinta-feira, adiantou ontem o Ministério da Justiça italiano. No entanto, nenhum dos quatro filhos estiveram nessa visita: o mais velho cumpre uma pena de prisão perpétua por quatro homicídios e o mais novo está sob vigilância depois de ter cumprido oito anos de prisão por associação mafiosa. As duas filhas não têm antecedentes criminais.

Os seus advogados de defesa chegaram a tentar, sem sucesso, que passasse a estar em prisão domiciliária para ter "uma morte digna" junto dos seus familiares, um pedido recusado pela Justiça, alegando que ele era ainda uma "mente perigosa".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Embora preso desde 15 de janeiro de 1993 e com uma saúde muito debilitada, Totò Riina era ainda considerado o líder da Cosa Nostra, o chefe dos chefes da máfia siciliana. Conhecido como "A Besta" por causa da sua crueldade, Riina começou a sua carreira no mundo do crime nas ruas de Corleone - cidade da Sicília imortalizada pelo livro O Padrinho, de Mario Puzo, e os filmes homónimos de Francis Ford Coppola - após a Segunda Guerra Mundial, tendo chegado ao topo da hierarquia da Cosa Nostra em 1982.

E até 1993, ano em que foi preso, instaurou um clima de terror e crueldade na Sicília, sendo responsável pelo período de maior poderio económico da Cosa Nostra, com o tráfico de heroína para a costa leste dos Estados Unidos e controlando os poderes políticos em Palermo e Roma.

Um dos exemplos da crueldade de Riina é a forma um dos filhos entrou formalmente na Cosa Nostra. O jovem tinha 17 anos quando o pai lhe ordenou que estrangulasse um empresário que tinham raptado.

Esta crueldade acabou também por precipitar o seu fim, pois nos anos 80 e 90 muitos elementos da Cosa Nostra quebraram o código de silêncio da máfia siciliana e testemunharam contra ele, permitindo a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino acusar os líderes da organização pelos crimes cometidos pelos seus soldados.

A detenção de Totò Riinna em 1993, após mais de 20 anos em fuga, aconteceu meses depois dos dois juízes terem sido assassinados a seu mando. E mesmo depois de décadas preso, o chefe dos chefes da Cosa Nostra nunca mostrou arrependimento, pelo contrário, vangloriava-se deles na prisão. Numa gravação feita em fevereiro pela polícia, o líder mafioso garantia à mulher que seria "sempre Totò Riina, mesmo que tenha de cumprir três mil anos de prisão".

A máfia siciliana é agora bastante mais discreta, tendo renunciado às execuções e crimes de sangue que eram uma imagem de marca de Toto Riina. "Já não há homicídios ou são raros", explicou recentemente à AFP Ambrogio Cartosia, um procurador que trabalhou mais de duas décadas na equipa antimáfia.

Mas esta discrição não é sinónimo de inatividade, bem pelo contrário, "parece-me bem mais presente do que antes nas estruturas políticas, assumiu o controlo do território", acrescentou o mesmo magistrado. "A impressão de que, com esta morte, se está a virar uma página não deve de todo levar-nos a baixar a guarda", sublinhou o ministro da Justiça de Itália, Andrea Orlando.