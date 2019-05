Líder histórico da ETA detido após 17 anos em fuga

Bandeiras do País Basco e da Catalunha proibidas no Eurobasket

José Antonio Urrutikoetxea, conhecido como Josu Ternera, histórico dirigente da ETA que estava fugido há 17 anos, foi capturado na manhã desta quinta-feira nos Alpes franceses, numa operação conjunta entre a Guardia Civil espanhola e as autoridades francesas.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo a detenção aconteceu pelas sete da manhã desta quinta-feira na localidade de Salanches, quando Ternera se preparava para ir ao hospital. De acordo com o diário, foram precisamente as idas regulares do histórico da ETA ao hospital que facilitaram a sua descoberta.

Josu Ternera estava em paradeiro incerto desde 2002, altura em que foi chamado a prestar declarações pelo atentado da ETA a uma casa quartel da Guardia Civil em Saragoça. Um atentado com um carro bomba, em 1987, que provocou uma enorme comoção em Espanha, por ter provocado a morte a 11 pessoas, entre elas seis menores de idade - filhas de membros da Guardia Civil, que residiam naquele local. A operação que hoje culminou na detenção do etarra foi, aliás, denominada como Infância Roubada, numa alusão à morte das crianças. Ternera era, à data, o chefe político da ETA.

Nesse ano de 2002, Ternera - que era então membro do Parlamento do País basco - faltou a duas audiências para as quais foi convocado, e acabou por desaparecer no final de 2002. Até agora.

Ternera, atualmente com 68 anos, conta mais de cinco décadas na ETA, onde foi quase tudo, de mero operacional a líder da organização. Mesmo estando fugido às autoridades, foi por várias vezes o interlocutor da ETA em negociações com o governo espanhol. Segundo o diário El País , é dele a voz que lê a declaração do fim da luta armada da organização separatista basca, em 2011.

