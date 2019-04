Dalai Lama já deixou o hospital

Dalai Lama internado com infeção nos pulmões

O líder espiritual tibetano, internado num hospital em Nova Deli devido a uma dor no peito, teve alta esta sexta-feira e diz estar a sentir-se "praticamente normal"

"Estou normal, praticamente normal", disse o Dalai Lama à saída do hospital, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

O seu porta-voz, Tenzin Taklha, disse à agência de notícias France-Presse que ele "deixou o hospital às 08:00 (03:30 em Lisboa)" e que "está muito bem".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Dalai Lama, de 83 anos, deslocou-se na terça-feira ao hospital onde ficou internado e realizou um exame geral, após ter sentido uma ligeira tosse e dores no peito.

Prémio Nobel da Paz em 1989, o líder espiritual dos tibetanos fugiu para a Índia há 60 anos após a revolta contra o regime chinês. Vive no exílio em Dharamsala.