Pub

O líder do partido eurocético e populista UKIP, Henry Bolton, anunciou o fim da sua relação com a modelo Jo Marney depois desta ter proferido comentários racistas sobre a noiva do príncipe Harry, a atriz Megan Markle.

Os comentários de Jo Marney, de 25 anos, que também é membro do UKIP foram divulgados neste domingo no Mail on Sunday, com a modelo a referir-se a Megan Markle como uma "plebeia burra" que iria "manchar a nossa família real".

As mensagens da modelo dirigiam-se a uma amiga e a sua divulgação motivaram pedidos de demissão imediata de Henry Bolton e a exclusão de Marney do partido fundado por Nigel Farage. A modelo foi suspensa no domingo, mas falando à BBC, Bolton, que é o quarto líder do UKIP em cerca de um ano, recusou o cenário de uma demissão, argumentando que aqueles que pedem isso são os mesmos que têm tentado minar a sua liderança desde que a ganhou em setembro.

Bolton e Marney tinham iniciado uma relação em dezembro, que o líder do UKIP deu como terminada na entrevista à BBC. "O elemento romântico da relação está acabado", disse Bolton, que procurou defender a ex-namorada, dizendo que as opiniões de Marney "foram feitas em mensagens pessoais diretas (...) e não acredito que correspondam aos seus reais valores".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O príncipe Harry já disse, mais de uma vez, que Markle tem sido alvo de comentários "racistas e sexistas" nas redes sociais desde que, em 2016, foi conhecido a sua relação com a atriz e que nos próprios jornais britânicos não têm faltado insinuações do mesmo teor em vários textos. O pai de Markle é branco e a mãe é de origem afro-americana.

Harry e Megan anunciaram em novembro que irão casar-se em maio de 2018.

O UKIP passou de 12,6% dos votos em 2015 para 1,8% nas legislativas de junho de 2018 e, desde a saída de Farage e, em particular, após a vitória do sim à saída do Reino Unido da União Europeia no referendo de 2016, tem-se mostrado incapaz de definir uma linha política e de estabilizar uma liderança.