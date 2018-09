Líder da oposição russa Alexei Navalny libertado após 30 dias de prisão

Cinco mil crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo deixam neste ano letivo de almoçar através do sistema de catering a quente. A Escola Básica do Castelo é uma das 23 escolas que sofreram uma adaptação da Câmara de Lisboa, que ficou "abaixo dos 150 mil euros" e que poupa "50 toneladas de plástico não reciclável por ano".