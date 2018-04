Pub

Rainha de Espanha não reagiu aos comentários

Na primeira aparição pública de Letízia, depois da "discussão" de domingo com Sofia, a rainha foi insultada por algumas das pessoas que a viram entrar no carro, mas não reagiu.

Esta quinta-feira foi a primeira vez que a rainha de Espanha apareceu numa cerimónia pública - participou numa conferência sobre o tratamento da informação da deficiência nas redes sociais, realizada em Madrid - e os populares reagiram à polémica iniciada no domingo de Páscoa, quando Letíza impediu a rainha emérita de tirar uma fotografia com as netas, a princesa Leonor e a Infanta Sofia.

Ao sair do carro, a rainha cumprimentou as pessoas e, segundo o El País, ouviram-na cumprimentar com um: "Bom dia, obrigada". No entanto, no final da conferência, a antiga jornalista foi vaiada por um grupo de pessoas que lhe gritaram "antipática". Mesmo assim, Letízia entrou no veículo sem manifestar qualquer reação.

Um grande número de meios de comunicação social aguardava, esta quinta-feira, em Madrid, por captar a primeira imagem da rainha após a polémica.

De acordo com o jornal espanhol, uma das melhores amigas de Letízia, Inma Aguilar, revelou recentemente como a ex-jornalista tem lidado com o incidente de domingo, dizendo que a rainha de Espanha está "preocupada e bastante desolada". Aguilar acrescentou que Letízia fica "preocupada com quem faz fotos ou se aproxima das filhas e justificou dizendo que aquela foi uma "uma reação de mãe". "Foi um gesto natural", rematou.

