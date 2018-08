Leões Viviano e Sturaro solidários com vítimas da queda de viaduto em Génova

A queda de um viaduto na cidade de Génova fez 35 mortos e 13 feridos, além dos muitos estragos feitos em infraestruturas. Uma tragédia que levou o Génova, clube onde jogam os portugueses Iuri Medeiros e Pedro Pereira, a cancelar o treino agendado para a tarde desta terça-feira.

Em Portugal, os dois italianos que jogam no Sporting, reagiram nas redes sociais. O guarda-redes Viviano, que jogou quatro épocas no outro clube da cidade, a Sampdoria, mostrou-se solidário com as vítimas.

Já o médio Sturaro, formado no Génova e emprestado ao Sporting, deixou uma mensagem emocionada: "Uma ponte na qual viajei centenas de vezes, uma tragédia que atingiu a minha terra... uma oração para Génova e para as vítimas."

Já Domenico Criscito, jogador argentino do Génova, nem queria acreditar que a estrada onde passou colapsou dez minutos depois: "Estou a escrever esta mensagem para todos aqueles que estão a escrever para mim, preocupados comigo e com a minha família. Estamos todos bem, embora tenhamos passado [na ponte] exatamente dez minutos antes do colapso. Estou solidária com todas as famílias das vítimas."