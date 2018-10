Leila do Vólei, a primeira senadora a ser eleita

Um assalto a um paiol que estava guardado como se lá estivesse papelada inútil; responsáveis que desconheciam o inventário; um chefe do Estado-Maior do Exército que não percebe que foi no turno dele que tudo aconteceu; um ministro que diz graçolas do género "nem sei se houve assalto"; agentes de autoridade que acham que ter um mandato lhes permite definir a cada momento o que é o interesse nacional; e gente que mente com quantos dentes tem na boca.