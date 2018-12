Leandro, o pedreiro português que iniciou a revolta dos coletes amarelos

É o site Buzzfeed que dá conta dos primeiros passos do movimento Coletes Amarelos. Tudo começou em janeiro, através do Facebook, num grupo a que chamaram: "Está farto? É agora! Raiva+dpt ". E quem o dinamizou foi um português: Leandro António Nogueira, pedreiro de profissão.

O emigrante Interpelava os membros das redes sociais a protestar pacificamente contra as autoridades, bloqueando as estradas e foi dessa forma que começaram a surgir outros agentes de protesto, também apelidados de "grupos de raiva" e que, entretanto, se multiplicaram.

O grupo de Leandro foi iniciado a 12 de janeiro, contando atualmente com 68 775 membros. E com uma mensagem bem pacífica: "Ce groupe a pour vocation de créer un blocage et montrer notre mécontentement au gouvernement et politiques de tous bords!!! Sans violence, sans haine et avec respect de chacun. Soyons solidaires !!! ("Este grupo pretende manifestar o seu descontentamento perante os governantes e as suas políticas. Sem violência, sem ódio e respeitando cada um. Sejam solidários).

No dia 8 de novembro os membros fizeram uma pequena alteração ao nome.

Leandro Nogueira mora em Dordogne, departamento francês da região de Aquitânia, sul de França, mas é natural da Póvoa do Varzim. Em fevereiro deste ano foi detido, tendo sido posteriormente libertado. E, na sua página, dá conta da evolução dos protestos em França.

Uma das características dos Coletes Amarelos é a não existência de um líder, existindo vários grupos (grupos de raiva) de protesto. Segundo o Buzzfeed, o de Leandro foi o primeiro.