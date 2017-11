Pub

Após avanços e recuos falta ainda anunciar a data da colocação do satélite em órbita

O ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação de Angola, José Carvalho da Rocha, garantiu hoje que a preparação do AngoSat-1, o primeiro satélite angolano, está "na reta final", mas escusou-se a avançar uma data concreta para o lançamento.

A Lusa noticiou a 3 de outubro, citando informação das autoridades espaciais russas, que o lançamento do AngoSat-1, que vai permitir utilização comercial para telecomunicações nacionais e internacionais, está previsto para 7 de dezembro, no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

A 1 de novembro, o ministro confirmou que o lançamento do satélite seria feito em dezembro, nas "datas indicativas", depois de outros atrasos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

| Wikimedia Commons

"Está andar muito bem, estamos na sua fase final, na fase da final da integração do satélite como tal com o veículo que o vai transportar para órbita. E esta é a fase mais delicada e mais sensível do projeto", explicou esta segunda-feira o ministro, à margem da apresentação, em Luanda, do concurso para um quarto operador de telecomunicações em Angola.

Questionado pelos jornalistas sobre datas para o lançamento, com aproximar do dia 7 de dezembro, o ministro não se comprometeu: "Estamos de facto nessa reta final. E tão logo terminemos isso nós faremos exatamente o anúncio da data da colocação do satélite em órbita", disse José Carvalho da Rocha.

De acordo com informação anterior das autoridades de Moscovo, o lançamento do satélite, construído por um consórcio estatal russo, será feito com recurso ao foguete ucraniano Zenit-3SLB, envolvendo ainda a Roscosmos, empresa estatal espacial da Rússia.

O lançamento tem sido sucessivamente adiado e chegou a estar previsto para setembro último, sendo um projeto que estava avaliado, em 2013, em 37 mil milhões de kwanzas (cerca de 190 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

A construção do satélite, que vai reforçar as comunicações nacionais e internacionais, arrancou a 19 de novembro de 2013, cerca de 12 anos depois de iniciado o processo. Essa construção deveria prolongar-se por 36 meses, calendário que o Governo angolano garantiu anteriormente estar a ser cumprido integralmente.

O AngoSat-1 vai disponibilizar serviços de telecomunicações, televisão, internet e governo eletrónico, devendo permanecer em órbita "na melhor das hipóteses" durante 18 anos.

O primeiro satélite angolano deverá cobrir todo o continente africano e uma parte da Europa, tendo o principal centro de controlo em Korolev, na Rússia, e outro em Luanda.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.