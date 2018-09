Lagostim sacrifica pata para fugir de sopa a ferver

Um lagostim que sacrificou a sua própria pata para escapar de uma sopa a ferver é considerado um herói nas redes sociais, depois de o momento ter sido filmado e partilhado. O crustáceo acabou por ser adotado pelo comensal que se preparava para o comer e até já ganhou uma nova casa: um aquário bem longe da cozinha do restaurante chinês onde foi encontrado.

O vídeo - partilhado no site Weibo pelo utilizador Jiuke, que diz ter adotado o lagostim - mostra o crustáceo a segurar uma das suas patas, a que estava mergulhada na sopa a escaldar, e a sacrificá-lo para conseguir fugir a uma morte certa.

"Deixei-o viver. Já o levei para casa e estou a criá-lo num aquário ", explicou Jiuke, depois de muitos internautas terem pedido para que este poupasse o animal.

A popularidade de lagostas e lagostins está em crescimento na China, onde os crustáceos são servidos cobertos com molho picante. É uma das refeições mais apreciadas também por causa da interação social a que "obriga" os comensais: como precisam de usar as duas mãos para descascar a carapaça, os smartphones são deixados de lado e a conversa é bem-vinda.

Segundo o Guardian, a produção chinesa de lagostins mais do que triplicou desde 2007 - o número do ano passado é de 850 mil toneladas, de acordo com um relatório do Ministério da Agricultura.