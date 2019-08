Lady Gaga vai financiar salas de aulas nas cidades afetadas pelos tiroteios

Lady Gaga anunciou esta sexta-feira no Facebook que vai financiar totalmente 162 projetos de salas de aula nas cidades afetadas pelos tiroteios em massa das duas últimas semanas: 125 em El Paso, 23 em Gilroy e e 14 em Dayton.

"Neste momento, quero canalizar a minha confusão, frustração e fúria para a esperança. Espero que estejamos lá um para o outro e para nós mesmos", escreveu a cantora norte-americana na rede social.

Lady Gaga, cujo nome verdadeiro é Stefani Joanne Angelina Germanotta, trabalhará com a sua fundação, Born This Way, e em parceria com a plataforma DonorsChoose.org. A cantora afirmou que as salas de aula "terão acesso ao apoio que precisam para inspirar os seus estudantes a trabalharem juntos e a dar vida aos sonhos deles".

"Não podemos afastar-nos de nós mesmos. Não podemos afastar-nos dos nossos ente queridos. Precisamos uns dos outros. Não se afastem", escreveu Lady Gaga, de 33 anos.