Labour dividido aprova possibilidade de segundo referendo sobre o brexit

Líder do Labour, Jeremy Corbyn, durante a conferência do partido em Liverpool.

Quem quer tramar Theresa May?

O Labour, maior partido da oposição no Reino Unido, aprovou nesta terça-feira uma moção que reconhece pela primeira vez o apoio à realização de um segundo referendo sobre a saída dos britânicos do Reino Unido, ou seja, o brexit.

Os trabalhistas, que encerraram hoje a sua conferência anual em Liverpool, não surgiram totalmente unidos sobre este ponto.

John McDonnell, braço direito do líder do Labour, Jeremy Corbyn, para os assuntos económicos, advertiu que um segundo referendo seria apenas sobre o acordo negociado entre o governo conservador de Theresa May e Bruxelas.

Keir Starmer, porta-voz da oposição trabalhista, afirmou, porém, aos militantes: "O Parlamento é quem terá a primeira palavra, mas se acontecer um impasse, faremos campanha por um voto popular... e já ninguém pode descartar a permanência [do Reino Unido na UE] como opção."

No referendo de 23 de junho de 2016, 51,86% dos britânicos votaram a favor do brexit, 48,2% votaram contra.

O líder do Labour, por sua vez, prometeu respeitar a vontade da maior parte dos militantes trabalhistas.

Esta moção surge num momento muito sensível, quando faltam seis meses para o brexit, previsto para 29 de março de 2019.

Até ao momento, não se vislumbra um acordo entre Londres e Bruxelas, tendo a União Europeia rejeitado a chamada proposta de Chequers de Theresa May. Tal como muitos ministros conservadores que se demitiram do governo e deputados conservadores que, nos bastidores, conspiram contra a primeira-ministra britânica.

O nível da rebelião nos Tories será conhecido na conferência anual do partido, em Birmingham, entre os dias 30 de setembro de 3 de outubro.