Knickers, o boi gigante que não cabe no matadouro

Aos sete anos, Knicker tem 1,94 metros de altura e pesa 1400 quilos. É o maior boi da Austrália, diz o seu dono. Vive numa quinta na cidade australiana de Myalup e o tamanho livrou-o de entrar no matadouro. Porquê? Não cabia.

"Ele é demasiado grande para entrar na cela da fábrica de exportação", disse o dono, Geoff Pearson, à ABC News da Austrália. "Temos uma alta rotatividade de gado e ele teve a sorte de ficar para trás".

O boi pertence à raça Holstein-Friesian e mede mais 19 centimetros e pesa mais 400 quilos do que a média dos bois adultos.

A sua altura livrou-o do matador e tornou-o uma estrela da internet. A sua história já foi contada pela BBC, pelo Guardian, pela CNN e pelo USA Today. "Nunca esperei que tomasse esta dimensão. Estão a telefonar-me de dez em dez minutos desde as quatro da manhã", disse o agricultor australiano ao The Guardian.

Knicker pode ser o maior boi australiano, mas não vence a competição mundial. O maior boi do mundo é italiano, chama-se Bellino e tem mais de doi metros de altura.