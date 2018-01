Pub

Líder vê a participação nos Jogos de Inverno na Coreia do Sul como "oportunidade". Par de patinadores artísticos no gelo são únicos atletas norte-coreanos qualificados.

A diplomacia do pingue-pongue aproximou os EUA e a China nos anos 1970; a diplomacia do wrestling ajudou a retomar o diálogo entre Washington e Teerão e a diplomacia do basquetebol deu a Dennis Rodman um acesso ao líder norte-coreano Kim Jong-un que nenhum diplomata americano teve. Agora a diplomacia olímpica pode estar nas mãos de Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik. O par de patinadores artísticos no gelo conseguiu em setembro a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de fevereiro na Coreia do Sul. E se a sua participação estava em risco devido às tensões na península coreana, na sua mensagem de Ano Novo, Kim Jong-un veio abrir a porta ao diálogo com Seul e ao envio de uma delegação aos Jogos de Pyeongchang. Mas recordou que, se for ameaçado, tem o botão do nuclear na secretária.

"A participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno será uma boa oportunidade para mostrar o orgulho nacional e esperamos que os Jogos sejam um sucesso", afirmou Kim, desejando que responsáveis das duas Coreias se encontrem "urgentemente para discutir essa possibilidade".

Veja aqui o vídeo da atuação de Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik:

Seul mostrou-se recetiva às palavras de Kim, sublinhando que "sempre afirmamos o nosso desejo de dialogar com o Norte se isso ajudar a restabelecer as relações intercoreanas. Esta abertura ganhou forma em maio com a eleição do presidente Moon Jae-in. Para o chefe do Estado sul-coreano a participação da Coreia do Norte no Jogos de Inverno seriam a melhor forma de garantir a segurança de um evento que vai decorrer a menos de 50 quilómetros da zona desmilitarizada que separa as duas Coreias. Para garantir que Pyongyang não vai desestabilizar os Jogos, Seul já pediu aos Estados Unidos o adiamento dos exercícios militares americano-sul-coreanos, que deviam coincidir com o evento desportivo.

Em 1988, a Coreia do Norte não só boicotou os Jogos Olímpicos de Seul, como em novembro do ano anterior colocara uma bomba a bordo do voo 858 da Korean Air, que fazia a ligação Bagdad-Seul, matando as 115 pessoas a bordo. Passadas três décadas, alguns analistas veem nas palavras de Kim apenas uma tentativa para afastar a Coreia do Sul dos EUA. "Este discurso joga com as brechas que existem por baixo da relação EUA-Coreia do Sul e parece pensado para abrir ali um abismo", afirma à Reuters Douglas Paal, ex-diplomata americano que lidera o programa asiático no Carnegie Endowment for International Peace, em Washington.

Mas também há quem ache que os Jogos de Pyeongchang são uma oportunidade para uma reaproximação entre Seul, Washington e Pyongyang. "A desculpa de que todos os lados precisavam para se entenderem", como escrevia a Foreign Policy a 22 de dezembro. E até a ONU, na Assembleia Geral de setembro passado, pediu uma "trégua olímpica". Já o presidente dos EUA, Donald Trump, ficou-se por um "vamos ver, vamos ver", quando questionado sobre as palavras de Kim.

Para Harry Kazianis, diretor dos estudos de defesa no Center for National Interest, também em Washington, "o que a Coreia do Norte mais teme é ser esquecida na arena internacional. E agora, sem precisar de lançar um míssil ou fazer um ensaio nuclear, ode conseguir estar nas notícias apenas indo aos Jogos Olímpicos de Inverno".

Se assim for, Seul terá de abrir uma exceção para permitir a partição de Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik, uma vez que o prazo para a inscrição de atletas nos Jogos terminou a 30 de outubro. O par, de 18 e 25 anos, esse, chegou a ser treinado pelo canadiano Bruno Marcotte. Agora aguarda para saber se vai ou não ter oportunidade de competir em Pyeongchang.

Realidade, não uma ameaça

Depois de lançar duas dezenas de mísseis em 2017, três deles intercontinentais, e de realizar o seu sexto e mais potente ensaio nuclear, a Coreia do Norte declarou a sua força nuclear completa. Ontem, Kim anunciou que nos próximos anos Pyongyang vai concentrar-se "na produção em massa de ogivas nucleares e mísseis balísticos". Um projeto, garantiu o líder norte-coreano - que em 2011 sucedeu ao pai tornando-se o terceiro Kim à frente de um dos países mais isolados do mundo - que "nenhuma força conseguirá reverter". E recordou que "todo o território dos EUA está ao alcance de um ataque nuclear nosso", sublinhando: "O botão do nuclear está sempre na minha secretária no meu gabinete e esta é a realidade, não é uma ameaça".

No discurso de Ano Novo, Kim referiu ainda algumas melhorias na economia norte-coreana, depois de em 2016 já ter crescido 3,9%. Apesar das sanções internacionais a que o país está sujeito, setores como os tecidos, o calçado e os tratores aceleraram no último ano.