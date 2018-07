Kim Jong-un disponível para visitar Seul se for convidado por Moon Jae-in

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mostrou-se hoje disponível para visitar o palácio presidencial do seu homólogo do Sul, em Seul, anunciaram as autoridades sul-coreanas.

A disponibilidade do líder norte-coreano surgiu, segundo fontes de Seul, citadas pela Associated Press, depois de Moon Jae-in ter sugerido a realização de mais cimeiras entre os dois líderes da península.

Segundo a mesma fonte, Kim Jong-un disse ainda ao seu homólogo que não voltaria a "interromper o seu sono matinal", numa alusão a testes de mísseis.

Os dois líderes coreanos iniciaram hoje uma cimeira considerada histórica no lado sul da zona desmilitarizada que separa os dois países.

Irei à Casa Azul a qualquer momento se me convidar

Depois de darem um aperto de mão por cima da linha que separa as duas Coreias, no paralelo 38, Kim Jong-un e Moon Jae-in seguiram para as instalações da cimeira, no lado sul da fronteira, onde iniciaram conversações.

A France Press cita o diálogo ocorrido entre os dois líderes, referindo que Moon disse a Kim que poderia mostrar-lhe coisas bem melhores do que as visíveis das instalações onde decorre a cimeira, nomeadamente a Casa Azul, o palácio presidencial em Seul.

"Irei à Casa Azul a qualquer momento se me convidar", respondeu o líder da Coreia do Norte.