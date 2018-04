Pub

Líder norte-coreano assistiu com entusiasmo a um concerto de K-pop. Tirou ainda fotografias com os artistas

Pela primeira vez mais de dez anos, artistas de K-pop - musica pop sul coreana com legiões de fãs em todo mundo - atuaram na vizinha Coreia do Norte, e logo na capital Pyongyang. Entre as centenas de pessoas que assistiram ao concerto estavam Kim Jong-un, líder norte-coreano, e a mulher Ri Sol Ju.

Kim Jong-un tornou-se a assim o primeiro líder do país a assistir a uma performance sul-coreana na capital da Coreia do Norte. Entusiasmado, segundo os meios de comunicação estatais, bateu palmas no compasso e depois das atuações tirou fotografias com vários artistas.

"O nosso querido camarada líder disse que o seu coração cresceu e que ficou comovido ao ver as suas pessoas a aumentar o seu conhecimento da cultura sul-coreana e a aplaudirem com sinceridade", afirmou a estatal KCNA.

Segundo a Reuters, o público cantou as músicas com os artistas sul-coreanos, durante as duas horas do concerto, e os cantores foram ainda presenteados com buquês.

Do Jong-hwan, ministro norte-coreano da Cultura, afirmou que Kim Jong-un "mostrou muito interesse durante o espetáculo e perguntou muito sobre as canções e as letras".

O líder da Coreia do Norte expressou ainda o desejo de um "próspero outono" e que o espetáculo trouxe "uma primavera de paz".

O espetáculo - "A Primavera Está a Chegar" - coincide com o início dos exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul, que têm sido recebidos pela Coreia do Norte com alguma hostilidade e inclusivamente lançamentos de mísseis. Os exercícios foram adiados e encurtados de maneira a não incomodar de modo algum os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, que se realizaram na Coreia do Sul, em Pyeongchang.

A 27 de abril, as duas Coreias têm a primeira cimeira em mais de uma década, existindo ainda a hipótese de Kim Jong-un se poder encontrar com Donald Trump, Presidente dos EUA, em maio.

